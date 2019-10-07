***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.358,1 % 0,0009337Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,0000596Bağımsız Denetim Ücreti5.105,59 % 0,0035101Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri46.743,39 % 0,03213618Fon Yönetim Ücreti3.264.220,35 % 2,24415816Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu9.232,1 % 0,00634709Gecelik Ters Repo Komisyonu12.028,12 % 0,00826936Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.901,83 % 0,00199501Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.625,24 % 0,00111736Türev Araçlar Komisyonu33.039,65 % 0,02271483Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.846,3 % 0,02051939TOPLAM GİDERLER3.406.187,36 % 2,34176077DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ145.454.113,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790703BIST