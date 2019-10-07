***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 11:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.358,1 % 0,0009337
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,0000596
Bağımsız Denetim Ücreti
5.105,59 % 0,0035101
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
46.743,39 % 0,03213618
Fon Yönetim Ücreti
3.264.220,35 % 2,24415816
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
9.232,1 % 0,00634709
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.028,12 % 0,00826936
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.901,83 % 0,00199501
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.625,24 % 0,00111736
Türev Araçlar Komisyonu
33.039,65 % 0,02271483
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
29.846,3 % 0,02051939
TOPLAM GİDERLER
3.406.187,36 % 2,34176077
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
145.454.113,34 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790703
BIST
13:19104.793
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.329,79
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:195,7428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0441
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:196,3054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0482
|Açılış
|: 6,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:19277,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,44
|Açılış
|: 277,15
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10