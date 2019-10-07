***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 11:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.402,01 % 0,00193925
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00006999
Bağımsız Denetim Ücreti
7.229,53 % 0,00583673
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
47.351,07 % 0,0382287
Fon Yönetim Ücreti
92.651,78 % 0,07480205
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.941,96 % 0,00398987
Gecelik Ters Repo Komisyonu
11.859,45 % 0,00957468
Vadeli Ters Repo Komisyonu
617,4 % 0,00049846
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.402,21 % 0,00355411
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.127,44 % 0,00252493
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
23.517,61 % 0,01898685
TOPLAM GİDERLER
198.187,15 % 0,16000562
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
123.862.616,29 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790704
BIST
13:18104.755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 1.291,39
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:185,7405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0418
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:186,3030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0458
|Açılış
|: 6,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:18277,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,46
|Açılış
|: 277,18
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10