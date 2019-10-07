***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.402,01 % 0,00193925Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00006999Bağımsız Denetim Ücreti7.229,53 % 0,00583673Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri47.351,07 % 0,0382287Fon Yönetim Ücreti92.651,78 % 0,07480205Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.941,96 % 0,00398987Gecelik Ters Repo Komisyonu11.859,45 % 0,00957468Vadeli Ters Repo Komisyonu617,4 % 0,00049846Borsa Para Piyasası Komisyonu4.402,21 % 0,00355411Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.127,44 % 0,00252493Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.517,61 % 0,01898685TOPLAM GİDERLER198.187,15 % 0,16000562DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ123.862.616,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790704BIST