***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 11:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.402,01 % 0,00017391
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00000628
Bağımsız Denetim Ücreti
7.229,53 % 0,00052342
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
180.012,26 % 0,01303302
Fon Yönetim Ücreti
30.996.336,73 % 2,24415715
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
107,13 % 0,00000776
Gecelik Ters Repo Komisyonu
71.066,82 % 0,00514529
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
39.520,31 % 0,0028613
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
5.589,97 % 0,00040472
Vergiler ve Diğer Harcamalar
231.859,98 % 0,01678683
Türev Araçlar Komisyonu
388.573,69 % 0,02813302
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
224.907,62 % 0,01628347
TOPLAM GİDERLER
32.147.692,74 % 2,32751616
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.381.201.700,75 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790705
BIST
13:18104.755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 1.291,39
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:185,7405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0418
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:186,3030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0458
|Açılış
|: 6,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:18277,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,46
|Açılış
|: 277,18
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10