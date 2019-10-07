***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.402,01 % 0,00017391Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00000628Bağımsız Denetim Ücreti7.229,53 % 0,00052342Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri180.012,26 % 0,01303302Fon Yönetim Ücreti30.996.336,73 % 2,24415715Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu107,13 % 0,00000776Gecelik Ters Repo Komisyonu71.066,82 % 0,00514529Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu39.520,31 % 0,0028613Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu5.589,97 % 0,00040472Vergiler ve Diğer Harcamalar231.859,98 % 0,01678683Türev Araçlar Komisyonu388.573,69 % 0,02813302Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler224.907,62 % 0,01628347TOPLAM GİDERLER32.147.692,74 % 2,32751616DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.381.201.700,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790705BIST