***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00013124Bağımsız Denetim Ücreti4.995,29 % 0,00756234Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.476,57 % 0,0491661Fon Yönetim Ücreti991.841,14 % 1,5015428Hisse Senedi Komisyonu84.889,18 % 0,12851326Tahvil Bono Komisyonu10.465,48 % 0,01584363Gecelik Ters Repo Komisyonu8.560,06 % 0,01295903Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu7.111,49 % 0,01076605Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu321,4 % 0,00048657Vergiler ve Diğer Harcamalar7.614,17 % 0,01152705Türev Araçlar Komisyonu220.638,92 % 0,33402404Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.438,58 % 0,02337238TOPLAM GİDERLER1.384.438,97 % 2,09589447DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ66.054.803,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790706BIST