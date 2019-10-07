***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 11:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00013124
Bağımsız Denetim Ücreti
4.995,29 % 0,00756234
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
32.476,57 % 0,0491661
Fon Yönetim Ücreti
991.841,14 % 1,5015428
Hisse Senedi Komisyonu
84.889,18 % 0,12851326
Tahvil Bono Komisyonu
10.465,48 % 0,01584363
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.560,06 % 0,01295903
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.111,49 % 0,01076605
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
321,4 % 0,00048657
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.614,17 % 0,01152705
Türev Araçlar Komisyonu
220.638,92 % 0,33402404
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.438,58 % 0,02337238
TOPLAM GİDERLER
1.384.438,97 % 2,09589447
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
66.054.803,25 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790706
BIST
13:17104.774
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 1.310,51
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:175,7449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0462
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:176,3064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0492
|Açılış
|: 6,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:17277,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,46
|Açılış
|: 277,18
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10