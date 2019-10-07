***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00002425Bağımsız Denetim Ücreti1.795,52 % 0,0005022Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri110.022,24 % 0,03077266Fon Yönetim Ücreti4.880.446,35 % 1,36503586Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.073,84 % 0,00058004Gecelik Ters Repo Komisyonu88.697,82 % 0,02480833Vadeli Ters Repo Komisyonu2.856 % 0,00079881Borsa Para Piyasası Komisyonu7.323,43 % 0,00204833Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.052,53 % 0,00141317Türev Araçlar Komisyonu3.371,97 % 0,00094312Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler74.335,98 % 0,02079139TOPLAM GİDERLER5.176.062,37 % 1,44771814DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ357.532.465,66 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790707BIST