***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 11:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.402,01 % 0,00044686
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00001613
Bağımsız Denetim Ücreti
7.229,53 % 0,00134496
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
94.200,36 % 0,01752473
Fon Yönetim Ücreti
807.100,89 % 0,15015042
Hisse Senedi Komisyonu
46.371,07 % 0,00862672
Tahvil Bono Komisyonu
9.231,88 % 0,00171747
Gecelik Ters Repo Komisyonu
69.794,73 % 0,01298438
Vadeli Ters Repo Komisyonu
12.558 % 0,00233625
Borsa Para Piyasası Komisyonu
50.132,87 % 0,00932656
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
67.557,18 % 0,01256812
Türev Araçlar Komisyonu
172.924,61 % 0,03217033
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
104.890,91 % 0,01951356
TOPLAM GİDERLER
1.444.480,73 % 0,26872649
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
537.528.217,14 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790708
BIST
13:18104.755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 1.291,39
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:185,7405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0418
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:186,3030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0458
|Açılış
|: 6,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:18277,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,46
|Açılış
|: 277,18
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10