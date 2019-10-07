***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.402,01 % 0,00044686Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00001613Bağımsız Denetim Ücreti7.229,53 % 0,00134496Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri94.200,36 % 0,01752473Fon Yönetim Ücreti807.100,89 % 0,15015042Hisse Senedi Komisyonu46.371,07 % 0,00862672Tahvil Bono Komisyonu9.231,88 % 0,00171747Gecelik Ters Repo Komisyonu69.794,73 % 0,01298438Vadeli Ters Repo Komisyonu12.558 % 0,00233625Borsa Para Piyasası Komisyonu50.132,87 % 0,00932656Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar67.557,18 % 0,01256812Türev Araçlar Komisyonu172.924,61 % 0,03217033Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler104.890,91 % 0,01951356TOPLAM GİDERLER1.444.480,73 % 0,26872649DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ537.528.217,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790708BIST