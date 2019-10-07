***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.402,01 % 0,0209655Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00075666Bağımsız Denetim Ücreti7.229,32 % 0,06309978Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.243,49 % 0,22906142Fon Yönetim Ücreti128.240,54 % 1,11932371Hisse Senedi Komisyonu1.979,26 % 0,0172756Tahvil Bono Komisyonu1.752,51 % 0,01529646Gecelik Ters Repo Komisyonu4.439,57 % 0,03874996Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.209,8 % 0,02801614Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.717,11 % 0,01498748Türev Araçlar Komisyonu12.127,06 % 0,10584879Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.536,23 % 0,09196352TOPLAM GİDERLER199.963,59 % 1,74534502DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.456.966,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790709BIST