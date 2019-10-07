***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 11:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.402,01 % 0,0209655
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00075666
Bağımsız Denetim Ücreti
7.229,32 % 0,06309978
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
26.243,49 % 0,22906142
Fon Yönetim Ücreti
128.240,54 % 1,11932371
Hisse Senedi Komisyonu
1.979,26 % 0,0172756
Tahvil Bono Komisyonu
1.752,51 % 0,01529646
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.439,57 % 0,03874996
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.209,8 % 0,02801614
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.717,11 % 0,01498748
Türev Araçlar Komisyonu
12.127,06 % 0,10584879
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.536,23 % 0,09196352
TOPLAM GİDERLER
199.963,59 % 1,74534502
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.456.966,26 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790709
BIST
13:18104.775
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 1.311,91
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:185,7428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0441
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:186,3054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0482
|Açılış
|: 6,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:18277,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,47
|Açılış
|: 277,18
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10