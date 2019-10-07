***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.199,55 % 0,00477785Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00034529Bağımsız Denetim Ücreti7.230,37 % 0,02879882Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.162,3 % 0,11615446Fon Yönetim Ücreti376.985,73 % 1,5015474Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.674,25 % 0,01065163Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,003333Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.898,2 % 0,04739095TOPLAM GİDERLER430.073,89 % 1,71299941DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.106.482,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790710BIST