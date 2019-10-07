***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 11:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.199,55 % 0,00477785
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00034529
Bağımsız Denetim Ücreti
7.230,37 % 0,02879882
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
29.162,3 % 0,11615446
Fon Yönetim Ücreti
376.985,73 % 1,5015474
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.674,25 % 0,01065163
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,003333
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.898,2 % 0,04739095
TOPLAM GİDERLER
430.073,89 % 1,71299941
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
25.106.482,15 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790710
BIST
13:18104.775
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 1.311,91
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:185,7449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0462
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:186,3064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0492
|Açılış
|: 6,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:18277,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,46
|Açılış
|: 277,18
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10