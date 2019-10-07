***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 11:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.402,01 % 0,00900373
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00032495
Bağımsız Denetim Ücreti
7.228,69 % 0,02709612
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
49.949,96 % 0,18723309
Fon Yönetim Ücreti
400.581,06 % 1,50154337
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
197,4 % 0,00073994
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.496,42 % 0,0056092
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
14.835,81 % 0,05561075
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.251,43 % 0,00469088
Türev Araçlar Komisyonu
26.193,83 % 0,0981853
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.147,95 % 0,02304506
TOPLAM GİDERLER
510.371,25 % 1,91308237
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
26.677.954,78 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790711
BIST
13:18104.775
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 1.311,91
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:185,7428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0441
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:186,3054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0482
|Açılış
|: 6,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:18277,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,47
|Açılış
|: 277,18
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10