***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.402,01 % 0,00900373Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00032495Bağımsız Denetim Ücreti7.228,69 % 0,02709612Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri49.949,96 % 0,18723309Fon Yönetim Ücreti400.581,06 % 1,50154337Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu197,4 % 0,00073994Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.496,42 % 0,0056092Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu14.835,81 % 0,05561075Vergiler ve Diğer Harcamalar1.251,43 % 0,00469088Türev Araçlar Komisyonu26.193,83 % 0,0981853Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.147,95 % 0,02304506TOPLAM GİDERLER510.371,25 % 1,91308237DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.677.954,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790711BIST