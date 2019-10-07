***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.402,01 % 0,00071462Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00002579Bağımsız Denetim Ücreti7.230,16 % 0,00215104Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri257.331,95 % 0,07655848Fon Yönetim Ücreti5.047.060,69 % 1,50154423Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu6.461,79 % 0,00192244Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu16.129,42 % 0,00479864Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar59.242,88 % 0,01762527Türev Araçlar Komisyonu364.085,6 % 0,10831862Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler97.330,49 % 0,02895666TOPLAM GİDERLER5.857.361,68 % 1,74261579DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ336.124.676,11 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790712BIST