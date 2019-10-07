***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.402,01 % 0,00035952Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00001298Bağımsız Denetim Ücreti7.167,79 % 0,00107284Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri98.234,26 % 0,01470318Fon Yönetim Ücreti14.993.567,72 % 2,24415677Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu60.917,6 % 0,00911782Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9.970,79 % 0,00149237Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu5.292,61 % 0,00079217Vergiler ve Diğer Harcamalar22.005,4 % 0,00329365Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler104.325,7 % 0,01561491TOPLAM GİDERLER15.303.970,57 % 2,29061621DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ668.115.877,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790714BIST