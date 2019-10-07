***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 11:17
ileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.402,01 % 0,00035952
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00001298
Bağımsız Denetim Ücreti
7.167,79 % 0,00107284
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
98.234,26 % 0,01470318
Fon Yönetim Ücreti
14.993.567,72 % 2,24415677
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
60.917,6 % 0,00911782
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
9.970,79 % 0,00149237
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
5.292,61 % 0,00079217
Vergiler ve Diğer Harcamalar
22.005,4 % 0,00329365
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
104.325,7 % 0,01561491
TOPLAM GİDERLER
15.303.970,57 % 2,29061621
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
668.115.877,41 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790714
BIST
13:18104.775
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 1.311,91
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:185,7449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0462
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:186,3064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0492
|Açılış
|: 6,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:18277,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,46
|Açılış
|: 277,18
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10