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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.10.2019 11:17
GÜNCEL HABERLER
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Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.402,01 % 0,00035952
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00001298
Bağımsız Denetim Ücreti
7.167,79 % 0,00107284
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
98.234,26 % 0,01470318
Fon Yönetim Ücreti
14.993.567,72 % 2,24415677
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
60.917,6 % 0,00911782
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
9.970,79 % 0,00149237
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
5.292,61 % 0,00079217
Vergiler ve Diğer Harcamalar
22.005,4 % 0,00329365
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
104.325,7 % 0,01561491
TOPLAM GİDERLER
15.303.970,57 % 2,29061621
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
668.115.877,41 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790714


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