***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 11:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.391,87 % 0,00087037
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00003155
Bağımsız Denetim Ücreti
7.274,26 % 0,002647
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
52.032,95 % 0,01893406
Fon Yönetim Ücreti
6.167.204,41 % 2,24415962
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
40.509 % 0,01474066
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
29.008,48 % 0,01055578
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
14.132,99 % 0,0051428
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
54.942,73 % 0,01999289
TOPLAM GİDERLER
6.367.583,38 % 2,31707473
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
274.811.308,47 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790715
BIST
13:17104.774
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 1.310,51
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:175,7449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0462
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:176,3064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0492
|Açılış
|: 6,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:17277,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,46
|Açılış
|: 277,18
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10