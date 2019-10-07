***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.391,87 % 0,00087037Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00003155Bağımsız Denetim Ücreti7.274,26 % 0,002647Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri52.032,95 % 0,01893406Fon Yönetim Ücreti6.167.204,41 % 2,24415962Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu40.509 % 0,01474066Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu29.008,48 % 0,01055578Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar14.132,99 % 0,0051428Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler54.942,73 % 0,01999289TOPLAM GİDERLER6.367.583,38 % 2,31707473DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ274.811.308,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790715BIST