***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.402,01 % 0,00052525Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00001896Bağımsız Denetim Ücreti7.227,01 % 0,00158035Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri89.192,67 % 0,01950396Fon Yönetim Ücreti1.710.208,69 % 0,37397524Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu11.389,79 % 0,00249063Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10.466,8 % 0,0022888Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.461,98 % 0,00053837Vergiler ve Diğer Harcamalar34.803,67 % 0,0076106Türev Araçlar Komisyonu110.060,23 % 0,02406712Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler67.838,02