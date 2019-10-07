***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 11:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.402,01 % 0,00052525
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00001896
Bağımsız Denetim Ücreti
7.227,01 % 0,00158035
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
89.192,67 % 0,01950396
Fon Yönetim Ücreti
1.710.208,69 % 0,37397524
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
11.389,79 % 0,00249063
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.466,8 % 0,0022888
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.461,98 % 0,00053837
Vergiler ve Diğer Harcamalar
34.803,67 % 0,0076106
Türev Araçlar Komisyonu
110.060,23 % 0,02406712
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
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