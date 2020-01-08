***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.820,86 % 0,00117618Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri196,83 % 0,00012714Bağımsız Denetim Ücreti7.366,95 % 0,00475868Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri63.305,02 % 0,04089188Fon Yönetim Ücreti4.644.978,62 % 3,00042412Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu14.186,53 % 0,00916379Gecelik Ters Repo Komisyonu23.221,12 % 0,01499968Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.643,11 % 0,00235327Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.939,14 % 0,00125259Türev Araçlar Komisyonu41.662,9 % 0,02691215Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler42.377,73 % 0,0273739TOPLAM GİDERLER4.844.698,81 % 3,12943338DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ154.810.734,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809045BIST