***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186,77 % 0,00247695Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri196,83 % 0,00015299Bağımsız Denetim Ücreti9.621,53 % 0,00747843Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.321,32 % 0,04843986Fon Yönetim Ücreti128.670,1 % 0,10001011Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu9.219,41 % 0,00716588Gecelik Ters Repo Komisyonu19.835,85 % 0,01541761Vadeli Ters Repo Komisyonu617,4 % 0,00047988Borsa Para Piyasası Komisyonu5.127,46 % 0,00398537Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.442,81 % 0,00267596Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler32.098,22 % 0,02494866TOPLAM GİDERLER274.337,7 % 0,2132317DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ128.657.089,11 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809046BIST