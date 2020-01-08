***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186,77 % 0,00022146Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri196,83 % 0,00001368Bağımsız Denetim Ücreti9.621,53 % 0,00066863Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri245.728,47 % 0,01707632Fon Yönetim Ücreti43.176.125,14 % 3,00042348Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu107,13 % 0,00000744Gecelik Ters Repo Komisyonu93.790,6 % 0,00651776Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu40.215,07 % 0,00279465Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu8.148,22 % 0,00056624Vergiler ve Diğer Harcamalar454.230,44 % 0,03156568Türev Araçlar Komisyonu578.183 % 0,04017947Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler315.636,78 % 0,02193444TOPLAM GİDERLER44.925.169,98 % 3,12196924DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.439.001.043,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809047BIST