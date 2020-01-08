***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri196,83 % 0,00029782Bağımsız Denetim Ücreti7.256,65 % 0,01097988Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri43.681,57 % 0,06609365Fon Yönetim Ücreti1.326.801,44 % 2,00755485Hisse Senedi Komisyonu106.588,36 % 0,16127657Tahvil Bono Komisyonu12.671,96 % 0,01917367Gecelik Ters Repo Komisyonu21.107,97 % 0,03193802Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.730,95 % 0,01321061Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu379,97 % 0,00057492Vergiler ve Diğer Harcamalar14.529,91 % 0,0219849Türev Araçlar Komisyonu225.570,94 % 0,34130656Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.678,2 % 0,0343139TOPLAM GİDERLER1.790.194,75 % 2,70870535DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ66.090.420,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809048BIST