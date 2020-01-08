***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri196,83 % 0,00004758Bağımsız Denetim Ücreti2.453,32 % 0,00059305Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri167.537,26 % 0,04049939Fon Yönetim Ücreti7.549.819,04 % 1,825045Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu6.031,52 % 0,00145802Gecelik Ters Repo Komisyonu143.269,42 % 0,03463303Vadeli Ters Repo Komisyonu2.856 % 0,00069039Borsa Para Piyasası Komisyonu8.410,25 % 0,00203304Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.371,76 % 0,00129853Türev Araçlar Komisyonu3.371,97 % 0,00081512Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler113.696,28 % 0,02748421TOPLAM GİDERLER8.003.013,65 % 1,93459737DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ413.678.513,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809049BIST