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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.01.2020 14:50
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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.186,77 % 0,00056383
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
196,83 % 0,00003482
Bağımsız Denetim Ücreti
9.621,53 % 0,00170231
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
125.442,8 % 0,02219427
Fon Yönetim Ücreti
1.134.649,23 % 0,20075054
Hisse Senedi Komisyonu
60.122,4 % 0,0106373
Tahvil Bono Komisyonu
19.337,96 % 0,00342142
Gecelik Ters Repo Komisyonu
132.842,33 % 0,02350345
Vadeli Ters Repo Komisyonu
29.253 % 0,00517566
Borsa Para Piyasası Komisyonu
52.396,8 % 0,00927043
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
499,06 % 0,0000883
Vergiler ve Diğer Harcamalar
159.679,07 % 0,0282516
Türev Araçlar Komisyonu
235.980,25 % 0,04175137
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
145.723,24 % 0,02578243
TOPLAM GİDERLER
2.108.931,27 % 0,37312773
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
565.203.568,35 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809050


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DAGHL 3,31 35.356.147 % 14,93  
BRYAT 74,35 15.954.533 % 14,03  
HUBVC 19,15 74.619.447 % 12,71  
TIRE 5,65 242.842.529 % 12,33  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7659 7,8048 % -0,59  
Frank 6,0986 6,1353 % -0,45  
Riyal 1,5812 1,5891 % -0,40  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.572 1.572 0,35  
Altın Gr. 302 302 0,32  
Cumhuriyet 2.003 2.033 5,00  
Tam 1.996 2.046 7,18  
Yarım 965 990 3,47  
Çeyrek 484 495 1,74  
Gümüş.Ons 18,23 18,28 -0,12  
Gümüş Gr. 3,52 3,53 -0,01  
B. Petrol 68,08 68,08 -0,19  
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