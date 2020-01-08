***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186,77 % 0,00056383Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri196,83 % 0,00003482Bağımsız Denetim Ücreti9.621,53 % 0,00170231Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri125.442,8 % 0,02219427Fon Yönetim Ücreti1.134.649,23 % 0,20075054Hisse Senedi Komisyonu60.122,4 % 0,0106373Tahvil Bono Komisyonu19.337,96 % 0,00342142Gecelik Ters Repo Komisyonu132.842,33 % 0,02350345Vadeli Ters Repo Komisyonu29.253 % 0,00517566Borsa Para Piyasası Komisyonu52.396,8 % 0,00927043Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu499,06 % 0,0000883Vergiler ve Diğer Harcamalar159.679,07 % 0,0282516Türev Araçlar Komisyonu235.980,25 % 0,04175137Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler145.723,24 % 0,02578243TOPLAM GİDERLER2.108.931,27 % 0,37312773DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ565.203.568,35 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809050BIST