***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186,77 % 0,02294976Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri196,83 % 0,00141749Bağımsız Denetim Ücreti9.620,4 % 0,06928202Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.107,89 % 0,25283207Fon Yönetim Ücreti207.805,92 % 1,49652974Hisse Senedi Komisyonu3.109,27 % 0,02239164Tahvil Bono Komisyonu2.659,3 % 0,01915115Gecelik Ters Repo Komisyonu9.278,12 % 0,06681707Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.067,51 % 0,02929247Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.042,42 % 0,01470864Türev Araçlar Komisyonu13.189,1 % 0,09498228Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.216,57 % 0,10958326TOPLAM GİDERLER305.480,1 % 2,1999376DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.885.852,97 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809051BIST