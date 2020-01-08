***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2020 14:50
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.591,47 % 0,00245567
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
196,83 % 0,00030371
Bağımsız Denetim Ücreti
9.622,37 % 0,01484752
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
48.064,19 % 0,07416407
Fon Yönetim Ücreti
1.301.053,07 % 2,00755257
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
9.305,09 % 0,01435795
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.136,64 % 0,00175386
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
32.788,61 % 0,05059352
TOPLAM GİDERLER
1.403.758,27 % 2,16602888
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
64.807.920,26 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809052
BIST
15:46113.013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 412,84
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:465,9535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0193
|Açılış
|: 5,9540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:466,6182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0392
|Açılış
|: 6,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:46302,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,25
|Açılış
|: 302,21
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,56
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.356.147
|% 14,93
|
|BRYAT
|74,35
|15.954.533
|% 14,03
|
|HUBVC
|19,15
|74.619.447
|% 12,71
|
|TIRE
|5,65
|242.842.529
|% 12,33
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,23
|67.546.279
|% -13,83
|
|IHGZT
|5,00
|60.161
|% -9,09
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,56
|1.848.582.018
|% 0,07
|
|ASELS
|22,38
|667.823.845
|% -0,09
|
|GARAN
|11,02
|441.465.789
|% 3,67
|
|PETKM
|3,70
|432.799.324
|% 0,00
|
|HALKB
|6,13
|427.287.786
|% 1,49
|
|ALBRK
|1,61
|371.294.409
|% 0,63
|
|THYAO
|13,56
|1.848.582.018
|% 0,07
|
|KRDMD
|2,62
|318.911.120
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,40
|169.447.228
|% -0,71
|
|ODAS
|2,14
|251.788.902
|% 3,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7659
|7,8048
|% -0,59
|
|Frank
|6,0986
|6,1353
|% -0,45
|
|Riyal
|1,5812
|1,5891
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|7,96
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.002
|2.032
|4,00
|
|Tam
|1.993
|2.043
|4,13
|
|Yarım
|963
|988
|2,00
|
|Çeyrek
|483
|494
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,50
|68,50
|0,23
|