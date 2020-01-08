***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.591,47 % 0,00245567Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri196,83 % 0,00030371Bağımsız Denetim Ücreti9.622,37 % 0,01484752Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri48.064,19 % 0,07416407Fon Yönetim Ücreti1.301.053,07 % 2,00755257Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu9.305,09 % 0,01435795Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.136,64 % 0,00175386Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler32.788,61 % 0,05059352TOPLAM GİDERLER1.403.758,27 % 2,16602888DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ64.807.920,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809052BIST