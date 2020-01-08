***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186,77 % 0,01183606Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri196,83 % 0,00073105Bağımsız Denetim Ücreti9.620,69 % 0,03573244Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri64.351,33 % 0,23900883Fon Yönetim Ücreti540.519,15 % 2,0075552Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu302,4 % 0,00112315Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.932,72 % 0,00717836Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu16.127,66 % 0,05990013Vergiler ve Diğer Harcamalar1.562,46 % 0,00580317Türev Araçlar Komisyonu27.881,62 % 0,1035558Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.647,54 % 0,03211804TOPLAM GİDERLER674.329,17 % 2,50454222DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.924.248,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809053BIST