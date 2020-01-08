***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186,77 % 0,0008598Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri196,83 % 0,00005311Bağımsız Denetim Ücreti9.621,24 % 0,00259584Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri351.830,63 % 0,09492485Fon Yönetim Ücreti7.440.828,79 % 2,00755555Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu12.660,99 % 0,00341597Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu16.678,48 % 0,0044999Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar153.526,53 % 0,04142187Türev Araçlar Komisyonu455.032,5 % 0,12276899Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler138.377,88 % 0,03733472TOPLAM GİDERLER8.581.940,64 % 2,31543058DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ370.641.240,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809054BIST