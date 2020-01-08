***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186,77 % 0,00072024Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri196,83 % 0,00004449Bağımsız Denetim Ücreti9.622,69 % 0,00217481Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri113.920,27 % 0,02574701Fon Yönetim Ücreti2.212.315,93 % 0,50000334Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu14.226,35 % 0,00321528Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu11.190,67 % 0,00252919Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.539,34 % 0,00079992Vergiler ve Diğer Harcamalar137.417,56 % 0,03105761Türev Araçlar Komisyonu115.218,8 % 0,02604049Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler89.845,67 % 0,02030593TOPLAM GİDERLER2.710.680,88 % 0,61263831DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ442.460.229,66 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809055BIST