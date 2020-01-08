***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186,77 % 0,00045834Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri196,83 % 0,00002831Bağımsız Denetim Ücreti9.616,83 % 0,00138316Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri134.858,02 % 0,01939621Fon Yönetim Ücreti20.861.349,69 % 3,00042312Hisse Senedi Komisyonu2.056,98 % 0,00029585Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu104.862,2 % 0,015082Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu11.435,46 % 0,00164473Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu5.976,89 % 0,00085964Vergiler ve Diğer Harcamalar128.940,41 % 0,0185451Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler151.649,14 % 0,02181122TOPLAM GİDERLER21.414.129,22 % 3,07992768DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ695.280.260,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809056BIST