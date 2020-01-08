***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.184,91 % 0,00088152Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri196,83 % 0,00005448Bağımsız Denetim Ücreti9.623,02 % 0,00266347Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri83.294,55 % 0,02305434Fon Yönetim Ücreti10.840.424,02 % 3,00042194Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu226,69 % 0,00006274Gecelik Ters Repo Komisyonu69.493,2 % 0,01923439Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu29.632,52 % 0,00820171Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu231,72 % 0,00006414Vergiler ve Diğer Harcamalar89.043,11 % 0,02464543Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler97.154,18 % 0,02689042TOPLAM GİDERLER11.222.504,75 % 3,10617458DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ361.296.652,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809057BIST