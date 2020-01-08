***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.591,47 % 0,00243672Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri196,83 % 0,00030137Bağımsız Denetim Ücreti9.621,53 % 0,01473165Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.770,73 % 0,0501757Fon Yönetim Ücreti1.311.173,53 % 2,00755517Hisse Senedi Komisyonu175.983,15 % 0,26945013Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5.110,16 % 0,00782423Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu40.192,51 % 0,06153928Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar10.100,01 % 0,01546426Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler78.897,64 % 0,12080122TOPLAM GİDERLER1.665.637,56 % 2,55027974DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ65.311.955,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809059BIST