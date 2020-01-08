***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2020 14:50
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.591,47 % 0,00243672
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
196,83 % 0,00030137
Bağımsız Denetim Ücreti
9.621,53 % 0,01473165
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
32.770,73 % 0,0501757
Fon Yönetim Ücreti
1.311.173,53 % 2,00755517
Hisse Senedi Komisyonu
175.983,15 % 0,26945013
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.110,16 % 0,00782423
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
40.192,51 % 0,06153928
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
10.100,01 % 0,01546426
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
78.897,64 % 0,12080122
TOPLAM GİDERLER
1.665.637,56 % 2,55027974
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
65.311.955,18 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809059
BIST
15:47113.030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 429,64
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:475,9535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0193
|Açılış
|: 5,9530
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:476,6182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0392
|Açılış
|: 6,6160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:47302,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,14
|Açılış
|: 302,02
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,56
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.352.705
|% 14,93
|
|BRYAT
|74,20
|15.879.991
|% 13,80
|
|TIRE
|5,63
|241.739.883
|% 11,93
|
|HUBVC
|18,99
|74.227.395
|% 11,77
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,21
|67.378.748
|% -14,11
|
|IHGZT
|5,00
|60.161
|% -9,09
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,50
|1.826.749.602
|% -0,37
|
|ASELS
|22,32
|664.451.427
|% -0,36
|
|GARAN
|10,99
|439.394.190
|% 3,39
|
|PETKM
|3,69
|432.408.417
|% -0,27
|
|HALKB
|6,12
|426.370.018
|% 1,32
|
|ALBRK
|1,61
|369.538.240
|% 0,63
|
|THYAO
|13,50
|1.826.749.602
|% -0,37
|
|KRDMD
|2,62
|317.128.646
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,39
|168.852.124
|% -1,42
|
|ODAS
|2,13
|249.506.647
|% 3,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7724
|7,8114
|% -0,51
|
|Frank
|6,1010
|6,1378
|% -0,41
|
|Riyal
|1,5812
|1,5892
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|6,98
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|2.002
|2.032
|4,00
|
|Tam
|1.993
|2.043
|4,53
|
|Yarım
|963
|988
|2,19
|
|Çeyrek
|483
|494
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,45
|68,45
|0,18
|
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