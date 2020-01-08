***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.591,47 % 0,00438259Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri196,83 % 0,00054203Bağımsız Denetim Ücreti9.622,37 % 0,02649808Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.857,02 % 0,08222024Fon Yönetim Ücreti1.252.867,44 % 3,45014561Hisse Senedi Komisyonu229.359,78 % 0,63161083Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5.361,16 % 0,01476356Vadeli Ters Repo Komisyonu352,8 % 0,00097154Borsa Para Piyasası Komisyonu22.318,77 % 0,06146142Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar6.199,54 % 0,01707229Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.767,58 % 0,04892835TOPLAM GİDERLER1.575.494,76 % 4,33859653DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ36.313.465,63 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809060BIST