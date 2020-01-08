***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.591,47 % 0,00026876Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri196,83 % 0,00003324Bağımsız Denetim Ücreti9.619,56 % 0,00162452Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri103.588,53 % 0,01749373Fon Yönetim Ücreti21.022.169,23 % 3,55016203Hisse Senedi Komisyonu133.805,41 % 0,02259666Tahvil Bono Komisyonu26,08 % 0,0000044Gecelik Ters Repo Komisyonu8.025,96 % 0,0013554Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu97.600,76 % 0,01648253Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar23.719,5 % 0,00400568Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler135.808,01 % 0,02293486TOPLAM GİDERLER21.536.151,34 % 3,63696181DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ592.146.754,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809061BIST