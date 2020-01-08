***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.591,47 % 0,0203579Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri196,83 % 0,00251783Bağımsız Denetim Ücreti9.621,53 % 0,12307748Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.211,36 % 0,33529263Fon Yönetim Ücreti269.713,1 % 3,45013822Hisse Senedi Komisyonu14.241,32 % 0,18217329Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.046,33 % 0,02617641Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.313,88 % 0,02959888Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.518,87 % 0,01942921Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.296,62 % 0,06775374TOPLAM GİDERLER332.751,31 % 4,25651558DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.817.457,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809063BIST