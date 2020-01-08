***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.591,47 % 0,00996061Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri196,83 % 0,00123191Bağımsız Denetim Ücreti9.622,37 % 0,06022399Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.076,84 % 0,16946711Fon Yönetim Ücreti320.759,8 % 2,00755469Hisse Senedi Komisyonu9.300,64 % 0,05821036Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu640,1 % 0,00400622Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.887,51 % 0,05562468Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.977,63 % 0,01863624Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler52.560,49 % 0,32896285TOPLAM GİDERLER433.613,68 % 2,71387866DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.977.636,95 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809064BIST