***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186,77 % 0,0006148Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri196,83 % 0,00003797Bağımsız Denetim Ücreti9.621,53 % 0,0018562Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri235.678,45 % 0,04546742Fon Yönetim Ücreti16.839.211,11 % 3,24864455Hisse Senedi Komisyonu29.620,2 % 0,00571437Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu45.263,4 % 0,00873228Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu14.290,75 % 0,00275699Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu720.875,88 % 0,1390724Vergiler ve Diğer Harcamalar68.022,22 % 0,01312294Türev Araçlar Komisyonu818.549,5 % 0,15791573Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler126.532,9 % 0,02441091TOPLAM GİDERLER18.911.049,54 % 3,64834656DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ518.345.754,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809065BIST