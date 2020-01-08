***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dö % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185,53 % 0,00454247Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri196,83 % 0,00028067Bağımsız Denetim Ücreti9.623,02 % 0,01372214Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri41.755,18 % 0,05954163Fon Yönetim Ücreti2.419.506,51 % 3,45014333Hisse Senedi Komisyonu151.722,17 % 0,21635124Tahvil Bono Komisyonu6.022,71 % 0,0085882Gecelik Ters Repo Komisyonu6.330,47 % 0,00902706Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu26.680,37 % 0,0380454Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu79,35 % 0,00011315Vergiler ve Diğer Harcamalar19.121,68 % 0,02726694Türev Araçlar Komisyonu127.501,22 % 0,1818129Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.802,79 % 0,03964594TOPLAM GİDERLER2.839.527,83 % 4,04908107DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ70.127.710,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809066BIST