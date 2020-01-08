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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.01.2020 14:52
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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.186,77 % 0,00011642
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
196,83 % 0,00000719
Bağımsız Denetim Ücreti
9.602,01 % 0,00035078
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
280.764,24 % 0,01025687
Fon Yönetim Ücreti
34.167.623,43 % 1,24821049
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
8.947,33 % 0,00032686
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.303.396,82 % 0,12067958
Vadeli Ters Repo Komisyonu
203.254,8 % 0,0074253
Borsa Para Piyasası Komisyonu
87.019,88 % 0,00317901
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
157.408,37 % 0,00575044
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
579.347,61 % 0,02116471
TOPLAM GİDERLER
38.800.748,09 % 1,41746765
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.737.328.647,53 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809067


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DAGHL 3,31 35.352.705 % 14,93  
BRYAT 74,20 15.879.991 % 13,80  
TIRE 5,63 241.739.883 % 11,93  
HUBVC 18,99 74.227.395 % 11,77  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7745 7,8134 % -0,48  
Frank 6,0995 6,1362 % -0,43  
Riyal 1,5812 1,5891 % -0,40  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.580 1.580 7,83  
Altın Gr. 302 302 -0,25  
Cumhuriyet 2.002 2.032 4,00  
Tam 1.992 2.042 3,72  
Yarım 963 988 1,80  
Çeyrek 483 494 0,91  
Gümüş.Ons 18,38 18,43 0,03  
Gümüş Gr. 3,51 3,52 -0,02  
B. Petrol 68,41 68,41 0,14  
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