***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186,77 % 0,00011642Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri196,83 % 0,00000719Bağımsız Denetim Ücreti9.602,01 % 0,00035078Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri280.764,24 % 0,01025687Fon Yönetim Ücreti34.167.623,43 % 1,24821049Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu8.947,33 % 0,00032686Gecelik Ters Repo Komisyonu3.303.396,82 % 0,12067958Vadeli Ters Repo Komisyonu203.254,8 % 0,0074253Borsa Para Piyasası Komisyonu87.019,88 % 0,00317901Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar157.408,37 % 0,00575044Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler579.347,61 % 0,02116471TOPLAM GİDERLER38.800.748,09 % 1,41746765DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.737.328.647,53 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809067BIST