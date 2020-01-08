***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186,77 % 0,00054245Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri196,83 % 0,0000335Bağımsız Denetim Ücreti9.619,56 % 0,00163744Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri242.548,4 % 0,04128643Fon Yönetim Ücreti13.943.622,93 % 2,37347461Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu36.448,9 % 0,00620431Gecelik Ters Repo Komisyonu235.262,26 % 0,04004619Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10.716,69 % 0,00182419Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar8.653,62 % 0,00147301Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler143.221,03 % 0,02437899TOPLAM GİDERLER14.633.476,99 % 2,49090113DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ587.477.230,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809068BIST