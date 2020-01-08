***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186,77 % 0,00194723Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri196,83 % 0,00012027Bağımsız Denetim Ücreti9.622,37 % 0,00587962Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri91.699,93 % 0,05603201Fon Yönetim Ücreti3.862.183,21 % 2,35993521Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu10.254,85 % 0,00626609Gecelik Ters Repo Komisyonu43.924,92 % 0,02683973Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu17.702,29 % 0,01081675Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar6.277,49 % 0,00383578Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler44.357,78 % 0,02710423TOPLAM GİDERLER4.089.406,44 % 2,49877691DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ163.656.323,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809069BIST