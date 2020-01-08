***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.591,47 % 0,00835188Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri196,83 % 0,00103294Bağımsız Denetim Ücreti9.622,37 % 0,05049724Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.391,82 % 0,14374955Fon Yönetim Ücreti382.544,36 % 2,00755485Hisse Senedi Komisyonu41.424,54 % 0,21739188Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.197,51 % 0,00628441Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu13.157,97 % 0,06905172Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.172,39 % 0,02189629Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler53.644,07 % 0,28151876TOPLAM GİDERLER534.943,33 % 2,80732953DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.055.238,23 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809062BIST