***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.10.2019 14:50
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SELÇUK YILMAZ 01.10.2013 01.10.2013-31.10.2017 Özel Portföy Yönetimi Müdürü - 01.11.2017-devam.. Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü 12
15:2298.248
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -1.401,19
|Açılış
|: 99.958
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|Önceki Kapanış
|: 99.649
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100.260
En Düşük
98.184
15:225,8884
En Yüksek
|Değişim
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|| 0,0168
|Açılış
|: 5,8820
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|Önceki Kapanış
|: 5,8580
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5,8990
En Düşük
5,8615
15:226,5024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0584
|Açılış
|: 6,4850
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|Önceki Kapanış
|: 6,4300
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6,5178
En Düşük
6,4447
15:22285,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
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|Açılış
|: 285,44
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|Önceki Kapanış
|: 284,21
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286,72
En Düşük
283,63