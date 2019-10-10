***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak USD cinsi kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılır.Eurobond seçiminde duyarlılık analizleri, spread analizleri, durasyon ve konveksite analizleri önemli rol oynar. Yatırım kararları alınırken geleceğe ilişkin faiz beklentileri ve verim eğrisi analizleri önem kazanır.Fon toplam değerinin en fazla %20 si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir.Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Fon bu işlemlerin yanında getirisini arttırma amacıyla yabancı borçlanma araçları ile yerli ve/veya yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. 5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792105BIST