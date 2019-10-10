***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.10.2019 14:50
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak USD cinsi kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılır.Eurobond seçiminde duyarlılık analizleri, spread analizleri, durasyon ve konveksite analizleri önemli rol oynar. Yatırım kararları alınırken geleceğe ilişkin faiz beklentileri ve verim eğrisi analizleri önem kazanır.Fon toplam değerinin en fazla %20 si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir.Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Fon bu işlemlerin yanında getirisini arttırma amacıyla yabancı borçlanma araçları ile yerli ve/veya yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792105
BIST
17:5598.731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -917,61
|Açılış
|: 99.958
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|Önceki Kapanış
|: 99.649
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100.260
En Düşük
97.511
17:555,8497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0219
|Açılış
|: 5,8700
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|Önceki Kapanış
|: 5,8580
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5,8990
En Düşük
5,8456
17:556,4503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,4650
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|Önceki Kapanış
|: 6,4300
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6,5178
En Düşük
6,4442
17:55281,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -2,79
|Açılış
|: 281,43
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|Önceki Kapanış
|: 284,21
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286,72
En Düşük
281,34