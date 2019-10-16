***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ecek olan yönlü (market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejilerdir. Belirli dönemlerde Fonun performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir.Fonun yatırım amacı ve stratejisi ile detaylı bilgiye izahnamenin II. maddesinden ulaşılabilir. 4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793467BIST