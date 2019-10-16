***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.10.2019 13:59
ecek olan yönlü (market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejilerdir. Belirli dönemlerde Fonun performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir.Fonun yatırım amacı ve stratejisi ile detaylı bilgiye izahnamenin II. maddesinden ulaşılabilir. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793467
BIST
16:3193.600
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -1.657,39
|Açılış
|: 93.515
|
|Önceki Kapanış
|: 95.258
|
94.391
En Düşük
93.094
16:315,8951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0217
|Açılış
|: 5,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8950
|
5,9326
En Düşük
5,8834
16:316,5157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0146
|Açılış
|: 6,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4800
|
6,5515
En Düşük
6,4930
16:31281,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 281,65
|
|Önceki Kapanış
|: 281,63
|
283,02
En Düşük
280,17