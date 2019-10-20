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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

20.10.2019 12:17
GÜNCEL HABERLER

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
FERZAN PEYK 01.01.2016 Yapı ve Kredi Bankası ? Hazine Yönetimi Yurtiçi Piyasalar Direktörü - 2013-2016 Yapı Kredi Portföy ? Emeklilik SGMK Grup Müdürü - 2016-2018 Yapı Kredi Portföy ? Yatırım Fonları Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü ? 2018 ? Güncel Tarih 17 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
FAZLI TAŞKENT 04.02.2010 01.01.2013-31.01.2015 Özel portföy Yönetimi/ Portföy Yöneticisi - 01.02.2015-01.02.2018 Özel Portföy Yönetimi Müdürü - 01.02.2018-31.08.2018 Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü - 01.09.2018-.devam.. Alternatif Ürünler Bölüm Müdürü 12 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı




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