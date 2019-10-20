***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarFerzan PEYK 01.01.2016 2018-..../Yapı Kredi Portföy/Yatırım Fonları Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü 2016-2018/Yapı Kredi Portföy/Emeklilik SGMK Grup Müdürü 2013-2016/Yapı ve Kredi Bankası/Hazine Yönetimi Yurtiçi Piyasalar Direktörü 17 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIFAZLI TAŞKENT 04.02.2010 01.01.2013-31.01.2015 Özel portföy Yönetimi / Portföy Yöneticisi - 01.02.2015-01.02.2018 Özel Portföy Yöenetimi Müdürü - 01.02.2018-31.08.2018 Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü - 01.09.018- devam.. Alternatif Ürünler Bölüm Müdürü 12 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793989BIST