***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.10.2019 12:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ferzan PEYK 01.01.2016 2018-..../Yapı Kredi Portföy/Yatırım Fonları Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü 2016-2018/Yapı Kredi Portföy/Emeklilik SGMK Grup Müdürü 2013-2016/Yapı ve Kredi Bankası/Hazine Yönetimi Yurtiçi Piyasalar Direktörü 17 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
Fazlı Taşkent 04.02.2010 01.01.2013-31.01.2015 Özel Portföy Yönetimi / Portföy Yöneticisi - 01.02.2015-01.02.2018 Özel Portföy Yönetimi Müdürü 01.02.2018-31.08.2018 Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü - 01.09.2018 - devam.. Alternatif Ürünler Bölüm Müdürü 12 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793992
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