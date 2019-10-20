***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarFazlı TAŞKENT 01.02.2015 2015-..... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Özel Portföy Yönetimi ve Serbest Fonlar / Özel Portföy Yönetimi Müdürü 2014-2015 / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Özel Portföy Yönetimi ve Serbest Fonlar / Portföy Yöneticisi 2013-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu /Özel Portföy Yönetimi Bölümü / Portföy Yöneticisi 2012-2013 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Hisse Senedi Fonları ve Kantitatif Analiz / Portföy Yöneticisi 2008-2012 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Yatırım ve Kantitatif Analiz / Analist 12 Sermaye Piysası Faaliyetleri Düzey 3, Türev araçlarFerzan PEYK 01.01.2016 2013-2016 Yapı Kredi Bankası / Hazine Yönetimi Yurtiçi Piyasalar Direktörü - 2016-2018 Yapı Kredi portföy Emeklilik ve SGMK Grup Müdürü - 2018-devam.. Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları Alternatif Ürünler Grup Müdürü 17 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793993BIST