***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 20.11.2019Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon katılma payları talep toplama ve bitiş tarihleri olan 20.11.2019-22.11.2019 tarihleri arasında alınabilecektir.Fonun katılma payı adedi üst limiti 20.000.000 (yirmimilyon) pay olarak belirlenmiştir. Talep toplama dönemi içerisinde katılma patı alı talebi 20.000.000 paya ulaştığında talep toplam işlemi sona erdirilir. Yatırım dönemi içinde katılma payı bedelleri bozum talimatının her ayın 15'ine kadar BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:00'e (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ayın ilk iş gününde, yılsonlarında ise o ayın son iş gününde yatırımcıya ödenir. bozum talimatının ayın 15'inden sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci ayın ilk iş gününde, yatırımcılara ödenir. yatırım dönemi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı verilir. katılma paylarının alım satımı kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından yapılacaktır. A grubu paylar nemaladırılacak olup, B grubu paylar nemalandırılmayacaktır. Fona sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir. Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %1,5 (yüzdebirbuçuk)'tir. paylarını yatırım dönemi sonuna kadar tutan yatırımclardan erken çıkış komisyonu alınmaz. yatırımcıların fon pay alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.yapikrediportfoy.com.tr Fon Portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri ve ileri valörlü altın işelmlerine taraf olabilir. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı borsa dışından faize dayalı swap sözleşmeleri, alım yönünde dayanağı faiz swap'ı olan opsiyon (swaption) sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Portföye alınan türev araçların Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Repo/Ters Repo pazarındaki işlemleirn yanı sıra menkul kıymet tercihli ve/veya pay senedi repo/ters repo işlemleri yapılabiliecektir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk Değerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797967BIST