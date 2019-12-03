***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.12.2019 11:45
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon genel olarak borçlanma araçlarına ve faize dayalı türev araçlara yatırım yapmakla birlikte geniş bir varlık yelpazesi içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. Bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği temel yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü (market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejileridir. 4
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ferzan PEYK 01.01.2016 2018-.. Yapı Kredi Portföy/Yatırım Fonları Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü-2016-2018/Yapı Kredi Portföy/ Emeklilik SGMK Grup Müdürü-2013-2016 Yapı ve Kredi Bankası / Hazine Yönetimi Yurtiçi Piyasalar Direktörü 18 SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Fazlı TAŞKENT 04.02.2010 01.09.2019-... Yapı Kredi Portföy/Yatırım Fonları Alternatif Ürünler Bölüm Müdürü-01.02.2018-31.08.2019/ Yapı Kredi Portföy Özel portföy Yönetimi Bölüm Müdürü-01.02.2015-01.02.2018 Yapı Kredi Portföy Özel Portföy Yönetim Müdürü-01.01.2013-31.01.2015 Yapı Kredi Portföy Özel Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 12 SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801454
BIST
16:04108.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 557,20
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.777
En Düşük
107.583
16:045,7380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0038
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7571
En Düşük
5,7319
16:046,3547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0117
|Açılış
|: 6,3480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3784
En Düşük
6,3490
16:04270,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,60
|Açılış
|: 270,83
|
|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
271,80
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|5,48
|37.240.665
|% 18,10
|
|LINK
|19,03
|21.299.925
|% 17,40
|
|YUNSA
|10,04
|77.694.760
|% 15,40
|
|SMART
|8,10
|123.405.413
|% 14,08
|
|DERAS
|3,32
|55.055.393
|% 13,70
|
|SANKO
|7,73
|75.128.422
|% -6,64
|
|BJKAS
|3,13
|424.264.110
|% -6,29
|
|SALIX
|5,38
|14.922
|% -4,78
|
|QNBFL
|59,50
|808.149
|% -3,49
|
|QNBFB
|26,62
|3.900.087
|% -3,41
|
|THYAO
|13,95
|1.066.378.866
|% 0,43
|
|ASELS
|19,31
|591.150.356
|% 2,77
|
|GSRAY
|2,18
|442.978.183
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,13
|424.264.110
|% -6,29
|
|ISFIN
|2,91
|313.992.215
|% 4,68
|
|GSRAY
|2,18
|442.978.183
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,13
|424.264.110
|% -6,29
|
|ISFIN
|2,91
|313.992.215
|% 4,68
|
|KRDMD
|2,44
|192.719.461
|% -0,81
|
|THYAO
|13,95
|1.066.378.866
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4332
|7,4705
|% 0,27
|
|Frank
|5,7758
|5,8106
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5244
|1,5320
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.471
|7,62
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,92
|
|Cumhuriyet
|1.797
|1.824
|7,00
|
|Tam
|1.791
|1.836
|10,71
|
|Yarım
|865
|888
|5,18
|
|Çeyrek
|434
|444
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,02
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|60,59
|60,59
|-0,33
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:14XU100
Endeks 108, 626 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 8, 230.00 milyon TL de
-
16:13OSMEN
Yüzde 5.18 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 226 adet işlem
-
16:11ADNAC
Yüzde 5.21 oranında artışla 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 537, 520 adet işlem
-
16:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 631, 46 artarak (% 0.61 ) 103, 911
-
16:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, MEMSA, LINK, EKIZ, BALAT, EGCEY, EGCYH, IDEAS, EGCYO