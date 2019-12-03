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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

03.12.2019 11:45
GÜNCEL HABERLER



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon genel olarak borçlanma araçlarına ve faize dayalı türev araçlara yatırım yapmakla birlikte geniş bir varlık yelpazesi içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. Bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği temel yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü (market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejileridir. 4

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ferzan PEYK 01.01.2016 2018-.. Yapı Kredi Portföy/Yatırım Fonları Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü-2016-2018/Yapı Kredi Portföy/ Emeklilik SGMK Grup Müdürü-2013-2016 Yapı ve Kredi Bankası / Hazine Yönetimi Yurtiçi Piyasalar Direktörü 18 SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Fazlı TAŞKENT 04.02.2010 01.09.2019-... Yapı Kredi Portföy/Yatırım Fonları Alternatif Ürünler Bölüm Müdürü-01.02.2018-31.08.2019/ Yapı Kredi Portföy Özel portföy Yönetimi Bölüm Müdürü-01.02.2015-01.02.2018 Yapı Kredi Portföy Özel Portföy Yönetim Müdürü-01.01.2013-31.01.2015 Yapı Kredi Portföy Özel Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 12 SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801454


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Frank 5,7758 5,8106 % 0,10  
Riyal 1,5244 1,5320 % -0,17  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.470 1.471 7,62  
Altın Gr. 271 271 0,92  
Cumhuriyet 1.797 1.824 7,00  
Tam 1.791 1.836 10,71  
Yarım 865 888 5,18  
Çeyrek 434 444 2,59  
Gümüş.Ons 16,99 17,02 0,10  
Gümüş Gr. 3,13 3,14 0,01  
B. Petrol 60,59 60,59 -0,33  
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