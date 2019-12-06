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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

06.12.2019 10:12
GÜNCEL HABERLER



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yönetimi kapsamında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, fon toplam değerinin asgari %20'lik kısmı mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların payları ve asgari %20'lik kısmı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşmak kaydıyla, birlikte fon toplam değerine oranı ise asgari %80 olacak şekilde, yerli veya yabancı özel ve kamu sektörü menkul kıymetleri ile altın ve diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılır. Bu sermaye araçları arasından ise likiditesi yüksek, nakde dönüşümü kolay ve risk/getiri değerlendirmeleri ile bulunan araçlar tercih edilecektir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. 5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802199


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Çeyrek 436 446 0,58  
Gümüş.Ons 16,89 16,92 -0,07  
Gümüş Gr. 3,13 3,14 -0,00  
B. Petrol 63,34 63,34 -0,05  
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