***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.12.2019 10:12
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yönetimi kapsamında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, fon toplam değerinin asgari %20'lik kısmı mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların payları ve asgari %20'lik kısmı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşmak kaydıyla, birlikte fon toplam değerine oranı ise asgari %80 olacak şekilde, yerli veya yabancı özel ve kamu sektörü menkul kıymetleri ile altın ve diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılır. Bu sermaye araçları arasından ise likiditesi yüksek, nakde dönüşümü kolay ve risk/getiri değerlendirmeleri ile bulunan araçlar tercih edilecektir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802199
BIST
12:25108.678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 19,37
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
12:255,7643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0138
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7647
En Düşük
5,7410
12:256,4022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0114
|Açılış
|: 6,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4027
En Düşük
6,3837
12:25273,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,12
|Açılış
|: 273,02
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,30
En Düşük
271,80
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,03
|16
|% 14,88
|
|FMIZP
|32,86
|12.440.314
|% 11,31
|
|RYGYO
|3,03
|12.980.569
|% 10,99
|
|MEPET
|2,18
|21.626.909
|% 10,66
|
|UZERB
|2,45
|297.555
|% 9,87
|
|SMART
|9,57
|11.296.983
|% -19,98
|
|FONET
|6,75
|41.128.757
|% -15,63
|
|KFEIN
|11,93
|69.405.586
|% -12,79
|
|LOGO
|54,70
|10.397.034
|% -8,07
|
|LINK
|20,02
|4.522.273
|% -7,74
|
|THYAO
|13,69
|380.701.000
|% -0,58
|
|ASELS
|19,49
|322.554.838
|% -0,97
|
|ISFIN
|2,96
|294.499.400
|% 3,14
|
|GARAN
|10,42
|214.727.117
|% 0,97
|
|TTKOM
|7,27
|213.996.961
|% 2,11
|
|ISFIN
|2,96
|294.499.400
|% 3,14
|
|EKGYO
|1,47
|105.748.280
|% -0,68
|
|TSKB
|1,16
|63.152.757
|% 0,87
|
|GSRAY
|2,21
|114.116.712
|% 0,45
|
|IEYHO
|0,47
|22.570.488
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5348
|7,5726
|% -0,12
|
|Frank
|5,8091
|5,8441
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5317
|1,5393
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-1,99
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,08
|
|Cumhuriyet
|1.808
|1.835
|2,00
|
|Tam
|1.800
|1.845
|2,38
|
|Yarım
|870
|893
|1,15
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,34
|63,34
|-0,05
|