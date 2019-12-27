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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

27.12.2019 11:00
GÜNCEL HABERLER



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi döviz cinsinden para vesermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda fon tplam değerinin devamlı olarak en az %80'ini Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraçcıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. 5

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksidir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805482


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TIRE 4,19 102.598.389 % 12,94  
HDFGS 2,46 59.021.043 % 10,81  
KENT 172,60 8.961.158 % 10,08  
UNYEC 5,45 3.695.269 % 9,88  
ISGYO 1,49 150.147.513 % 9,56  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7494 7,7883 % 0,75  
Frank 6,0674 6,1039 % 0,78  
Riyal 1,5808 1,5888 % 0,28  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.511 1.511 -0,42  
Altın Gr. 289 289 0,92  
Cumhuriyet 1.908 1.937 4,00  
Tam 1.904 1.952 6,99  
Yarım 920 944 3,38  
Çeyrek 462 472 1,69  
Gümüş.Ons 17,83 17,88 -0,07  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,00  
B. Petrol 68,11 68,11 0,20  
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