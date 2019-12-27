***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.12.2019 11:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi döviz cinsinden para vesermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda fon tplam değerinin devamlı olarak en az %80'ini Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraçcıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. 5
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805482
BIST
13:42113.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 248,30
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.802
13:425,9527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0206
|Açılış
|: 5,9410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9527
En Düşük
5,9292
13:426,6360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0433
|Açılış
|: 6,6060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6360
En Düşük
6,5741
13:42289,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,76
|Açılış
|: 289,08
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,42
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|4,19
|102.598.389
|% 12,94
|
|HDFGS
|2,46
|59.021.043
|% 10,81
|
|KENT
|172,60
|8.961.158
|% 10,08
|
|UNYEC
|5,45
|3.695.269
|% 9,88
|
|ISGYO
|1,49
|150.147.513
|% 9,56
|
|EGCYO
|0,38
|108.342
|% -9,52
|
|QNBFB
|39,36
|58.351.195
|% -8,97
|
|MEMSA
|0,33
|607.882
|% -8,33
|
|SMART
|10,42
|157.920.049
|% -8,19
|
|FMIZP
|49,78
|19.303.032
|% -7,13
|
|ISFIN
|4,07
|570.281.030
|% 3,04
|
|THYAO
|13,98
|262.289.561
|% 0,14
|
|IPEKE
|7,99
|187.115.149
|% 0,13
|
|KOZAA
|10,27
|186.284.681
|% 0,20
|
|SMART
|10,42
|157.920.049
|% -8,19
|
|ISFIN
|4,07
|570.281.030
|% 3,04
|
|ISGYO
|1,49
|150.147.513
|% 9,56
|
|ALBRK
|1,44
|60.633.213
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,09
|44.970.546
|% -0,91
|
|OZGYO
|1,58
|65.503.401
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7494
|7,7883
|% 0,75
|
|Frank
|6,0674
|6,1039
|% 0,78
|
|Riyal
|1,5808
|1,5888
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-0,42
|
|Altın Gr.
|289
|289
|0,92
|
|Cumhuriyet
|1.908
|1.937
|4,00
|
|Tam
|1.904
|1.952
|6,99
|
|Yarım
|920
|944
|3,38
|
|Çeyrek
|462
|472
|1,69
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,88
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|68,11
|68,11
|0,20
|