***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun yatırım stratejisi döviz cinsinden para vesermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda fon tplam değerinin devamlı olarak en az %80'ini Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraçcıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. 5Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805482BIST