***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.12.2019 11:02
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fonun eşik değeri BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'nin performans dönemine denk gelen getiridir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805485
BIST
13:42113.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 248,30
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.802
13:425,9558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0237
|Açılış
|: 5,9410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9558
En Düşük
5,9292
13:426,6385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0458
|Açılış
|: 6,6060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6385
En Düşük
6,5741
13:42289,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,76
|Açılış
|: 289,08
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,42
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|4,19
|102.598.389
|% 12,94
|
|HDFGS
|2,46
|59.021.043
|% 10,81
|
|KENT
|172,60
|8.961.158
|% 10,08
|
|UNYEC
|5,45
|3.695.269
|% 9,88
|
|ISGYO
|1,49
|150.147.513
|% 9,56
|
|EGCYO
|0,38
|108.342
|% -9,52
|
|QNBFB
|39,36
|58.351.195
|% -8,97
|
|MEMSA
|0,33
|607.882
|% -8,33
|
|SMART
|10,42
|157.920.049
|% -8,19
|
|FMIZP
|49,78
|19.303.032
|% -7,13
|
|ISFIN
|4,07
|570.281.030
|% 3,04
|
|THYAO
|13,98
|262.289.561
|% 0,14
|
|IPEKE
|7,99
|187.115.149
|% 0,13
|
|KOZAA
|10,27
|186.284.681
|% 0,20
|
|SMART
|10,42
|157.920.049
|% -8,19
|
|ISFIN
|4,07
|570.281.030
|% 3,04
|
|ISGYO
|1,49
|150.147.513
|% 9,56
|
|ALBRK
|1,44
|60.633.213
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,09
|44.970.546
|% -0,91
|
|OZGYO
|1,58
|65.503.401
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7494
|7,7883
|% 0,75
|
|Frank
|6,0674
|6,1039
|% 0,78
|
|Riyal
|1,5808
|1,5888
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-0,42
|
|Altın Gr.
|289
|289
|0,92
|
|Cumhuriyet
|1.908
|1.937
|4,00
|
|Tam
|1.904
|1.952
|6,99
|
|Yarım
|920
|944
|3,38
|
|Çeyrek
|462
|472
|1,69
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,88
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|68,11
|68,11
|0,20
|