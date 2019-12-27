***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.12.2019 11:04
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805486
BIST
13:45113.905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 252,06
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.802
13:455,9558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0237
|Açılış
|: 5,9410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9558
En Düşük
5,9292
13:456,6385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0458
|Açılış
|: 6,6060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6385
En Düşük
6,5741
13:45289,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,74
|Açılış
|: 289,06
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,42
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|180,30
|12.929.622
|% 14,99
|
|TIRE
|4,17
|103.838.414
|% 12,40
|
|HDFGS
|2,46
|59.901.758
|% 10,81
|
|ISGYO
|1,49
|152.397.949
|% 9,56
|
|MMCAS
|1,18
|36.660
|% 9,26
|
|EGCYO
|0,38
|108.342
|% -9,52
|
|QNBFB
|39,40
|58.599.936
|% -8,88
|
|MEMSA
|0,33
|607.882
|% -8,33
|
|SMART
|10,45
|158.474.477
|% -7,93
|
|FMIZP
|49,60
|19.696.608
|% -7,46
|
|ISFIN
|4,06
|571.999.956
|% 2,78
|
|THYAO
|14,00
|267.167.856
|% 0,29
|
|IPEKE
|8,01
|189.791.099
|% 0,38
|
|KOZAA
|10,32
|188.448.921
|% 0,68
|
|SMART
|10,45
|158.474.477
|% -7,93
|
|ISFIN
|4,06
|571.999.956
|% 2,78
|
|ISGYO
|1,49
|152.397.949
|% 9,56
|
|ALBRK
|1,44
|60.801.153
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|45.078.464
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,59
|66.006.226
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7517
|7,7906
|% 0,78
|
|Frank
|6,0675
|6,1040
|% 0,78
|
|Riyal
|1,5809
|1,5889
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-0,42
|
|Altın Gr.
|289
|289
|0,92
|
|Cumhuriyet
|1.908
|1.937
|4,00
|
|Tam
|1.904
|1.952
|6,99
|
|Yarım
|920
|944
|3,38
|
|Çeyrek
|462
|472
|1,69
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,88
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|68,11
|68,11
|0,20
|